FT | Russia prepara sabotaggi in Europa

(Di lunedì 6 maggio 2024) 13.23 Secondo alcune agenzie di Intelligence europee, lasia "violenti atti dio in tutto il Continente". Lo riferisce il Financial Times. Mosca avrebbe già cominciato a "re più attivamente incendi dolosi e danni alle infrastrutture europee, direttamente e tramite i suoi proxies, senza preoccupazione di causare vittime civili", scrive il giornale britannico. Secondo le valutazioni di tre Paesi europei, sono in aumento "le prove di uno sforzo più attivo e concertato".

