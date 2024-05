(Di lunedì 6 maggio 2024) Mosca, 6 maggio 2024 – Le agenzie di intelligence europee hanno avvertito i loro governi che lastando “violenti atti dio in tutto il continente“, senza preoccuparsi di possibili vittime civili: lo scrive il Financial Times (Ft) sulla sua edizione online citando funzionari dei servizi di intelligence. “e attacchiari”: l’allarme del Financial Times Secondo le fonti, “laha già iniziato are più attivamente in segreto attentati dinamitardi e attacchiari perlesul territorio europeo, direttamente e indirettamente, senza preoccuparsi apparentemente di causare vittime civili”, scrive il giornale. Sebbene gli agenti del Cremlino ...

