La Russia prepara sabotaggi all' Ue Italia blindata - lo spettro del 2003

(Di lunedì 6 maggio 2024) Laha messo nel mirino l'Europa. Questo è quanto sostengono le intelligence mondiali. L'allarme arriva dal Financial Times. Mosca avrebbe "già iniziato are bombardamenti segreti — rivela il quotidiano britannico — con attacchi incendiari e alle infrastrutture sul suolo europeo, direttamente o indirettamente, all’apparenza con poca preoccupazione di causare vittime civili". Hackeraggi e, violenze e interferenze e anche tempeste elettroniche. Dopo gli attacchi cyber dal 2022 da parte di hacker appartenenti a gruppi filo russi, adesso - riporta Il Corriere della Sera - l’si blinda anche per evitare azioni "fisiche" sul territorio nazionale. L’allarme lanciato dal Financial Times non sorprende più di tanto i servizi di sicurezza del nostro Paese, che già con l’invasione russa dell’Ucraina ...

