Lazio - vittoria con beffa Milik all' 83' porta la Juve in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Una zampata dia 7 minuti dalla fine e lantus si qualifica per ladi. Lasi impone 2-1 all'Olimpico ma non basta. La squadra di Tudor aveva rito in parità la sfida, grazie a due gol di Castallanos, uno per tempo, al 12' e al 49', ma il neo entrato polacco, nel, ha rito i bianconeri avanti nella doppia sfida, in virtù del successo per 2-0 all'andata allo Stadium. La squadra di Tudor gioca una gara di attenzione e sacrificio trovando un gol per tempo in una gara viva, torna a battere i bianconeri ma non basta. Biancocelesti in vantaggio al 12' con un grande stacco di testa sul corner di Luis Alberto, di Castellanos che sovrasta Alex Sandro e batte Perin. Lo stesso argentino spreca a ...