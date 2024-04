Calcio a 5 Nella Coppa di Lega femminile Esordio con vittoria per la Ricel di Nista | Brave le ragazze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Turris 46 TURRIS: D’Alessandro, Di Nardo, Casciato, La Greca, Lenzi, Lucarelli, Nisticò, Ferreira. All. Rallo.: Nardi, Chiorazzo, Casali, Orsini, Pirrottina, Crecchi, Baldini. All.. Arbitro: Corsini di Prato. Marcatori: 5’ e 50’ Lucarelli (T), 8’ e 18’ La Greca, 13’, 28’ e 42’ Crecchi (R), 22 e 38’ Casali (R), 45’ Orsini (R). PISA – Le neo campionesse regionali hanno iniziato col piede giusto anche ladisuperando in trasferta la Turris, semifinalista dei playoff di quest’anno. La gara è stata molto vivace con le verdi locali che si sono portate sul 2 a 0 e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 3 a 2.ripresa lasi è mostrata più precisa nell’ultimo passaggio e mentre locali sono apparse un po’ sulle gambe. Con ...