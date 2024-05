Calcio a 5 Terza vittoria consecutiva in Coppa La Ricel serve un poker di reti contro la Dabda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024): Nardi, Megan, Orsini, Rizzitelli, Casali, Crecchi, Barsocchi. All. Nista.: Figliè, Mainardi, Bonistalli, Labranca, Mangini, Salvini, Schiavo, Macauda, All. Truglio. Arbitro: Benvenuti di Empoli. Marcatori: 15’ Orsini (R), 27’ Macauda (D), 29’ e 42’ Megan (R), 38’ Casali (R). CARRARA – Terzo turno diper la voracissimache non si accontenta del fresco titolo, il quarto consecutivo, di campione regionale. Le livornesi, già battute due volte in campionato e una nella semifinale playoff, hanno attinto qualche rinforzo da una squadra di serie B nazionale Figc per provare a contrastare le “apette“ ma senza risultati. Pur con un quintetto inizialmente prudente le apuane hanno sbloccato il ...