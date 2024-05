Firenze | furto con spaccata nella notte in un bar a Le Piagge

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ancora unconai danni di attività commerciali. Lascorsa, 6 maggio 2024, le volanti della questura sono intervenute per unin un bar in via Umbria, nel quartiere de LeL'articolo proviene daPost.

tenta to furto nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2024 in una boutique di via Tornabuoni a Firenze L'articolo Firenze : tenta furto con trapano in via Tornabuoni. Arrestato 45enne proviene da Firenze Post.

Firenze , 26 aprile 2024 - profumi e cosmetici per un valore di 800 euro è il bottino di un colpo che avrebbero messo a segno un marocchino di 43 anni e una fiorentina di 30 in un centro estetico in zona Porta al Prato, a Firenze , martedì sera. I ...

Firenze , 27 aprile 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato nei pressi di un esercizio commerciale in viale Talenti, un cittadino romeno di 32 anni accusato di furto aggravato. A vivere la disavventura, sarebbe stata una donna in dolce attesa che, ...

Novoli, rubano uno scooter ma vengono incastrati grazie a un residente - Novoli, rubano uno scooter ma vengono incastrati grazie a un residente - firenze, 6 maggio 2024 - Vede due uomini sospetti con uno scooter appena rubato e fa arrestare alla polizia di stato i presunti autori del furto. È successo sabato sera nel quartiere fiorentino di Nov ...