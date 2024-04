Firenze - furto nel centro commerciale ai danni di una donna incinta | ladro bloccato dai clienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato nei pressi di un esercizioin viale Talenti, un cittadino romeno di 32 anni accusato diaggravato. A vivere la disavventura, sarebbe stata unain dolce attesa che, mentre stava effettuando degli acquisti nel negozio, si sarebbe accorta che qualcuno le stava sfilando lo smartphone dalla tasca del giubbino. Lo sconosciuto, a questo punto, si sarebbe velocemente allontanato in direzione dell’uscita, ma le grida d’aiuto della vittima hanno subito allertato gli altriche, immediatamente, le sono corsi in aiuto facendo fronte comune proprio per evitare che l’uomo uscisse dell’esercizio. Immediato l’intervento delle volanti di via Zara che hanno subito fermato il presunto autore del gesto che prima di essere ...