Firenze - furto in un centro estetico | rubati profumi e cosmetici per 800 euro

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 -per un valore di 800è il bottino di un colpo che avrebbero messo a segno un marocchino di 43 anni e una fiorentina di 30 in unin zona Porta al Prato, a, martedì sera. I due sono stati arrestati con l'accusa di concorso inaggravato. Intorno alle ore 23, a chiamare il 112 Nue è stata la stessa proprietaria del negozio, che è svegliata dal sistema di allarme sullo smartphone. I due malviventi, secondo quanto ricostruito, dopo aver scassinato la porta delavrebbero poi rovistato nelle stanze facendo razzia die creme per un valore di 800prima di fuggire. Sono stati ...

Firenze , 24 aprile 2024 – Terzo mandato alla presidenza del Centro di Firenze per la moda Italiana per il triennio 2024.-2026 per Antonella Mansi , eletta oggi all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del CFMI, l’associazione pubblico-privata che controlla, tra gli altri, Pitti Immagine ed Ente moda ... Continua a leggere>>

All'arrivo della polizia dentro non c'era più nessuno ma poco distante sono stati fermati i due arrestati; i due sarebbero stati trovati in possesso di merce risultata rubata nel centro L'articolo Firenze : furto in un centro estetico. Arrestata una coppia proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

Ricerca, fondi Fcrf per 6 assunzioni in pmi firenze e Arezzo - Torna Faber, il progetto di Fondazione Cr firenze che facilita l'incontro fra i giovani ricercatori e le imprese del territorio, realizzato in collaborazione con la Fondazione per la ricerca e l'innov ...

Continua a leggere>>

“Verrazzano tra firenze e New York”, in mostra le cartografie storiche all’Istituto geografico militare di firenze - Planisferi, disegni e stampe, prodotti tra il XV e il XVII secolo, che raccontano l'arrivo del fiorentino nella baia americana dove, nel 1665, sarebbe sorta la città di New York ...

Continua a leggere>>

Dagnoni, con il Tour l'Italia va al centro del ciclismo mondiale - "Il Tour de France è visto da 2,5 miliardi di persone, di conseguenza l'Italia sarà al centro dell'attenzione del ciclismo mondiale. (ANSA) ...

Continua a leggere>>