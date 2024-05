Direttiva green - Bankitalia | Incentivi alle famiglie a basso reddito e no alla cessione del credito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 27 aprile 2024 – Concluso l'iter della, si apre il confronto su come mettere in grado leitaliane di efficientare le proprie case dal punto di vista energetico nei tempi e nei requisiti stabiliti dall'Unione europea. Banca d'Italia ha pubblicato qualche giorno fa un rapporto, “Il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni in Italia: lo stato dell’arte e alcune considerazioni per gli interventi pubblici”, nel quale avanza alcune proposte, a partire dal fatto che glidovrebbero essere previsti solo per chi ha il. . ANSA/ BONOTTO I datiSecondo quanto si legge nel rapporto di Banca d'Italia, al 2022 in Italia ci sono circa 36 milioni di abitazioni. Il 73 per cento delle ...