Qual è il pericolo “sociale” della direttiva casa green

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 21 aprile 2024) Lasullaapprovata pochi giorni fa a Bruxelles è l’ennesima dimostrazione dell’invadenza dell’Unione europea nelle politiche dei singoli Stati e soprattutto di un attacco senza precedenti alla proprietà privata e alla libertà di disporre del proprio patrimonio come meglio si crede. Un unicum per un sistema politico che si dichiara democratico e liberale. Apparirà incredibile per molti, il capitalismo e lo sviluppo da esso generato sono il miglior antidoto all’inquinamento. In un libro da poco pubblicato da Liberilibri, Non è ancora la fine del mondo. Una visione pratica e ottimista del dibattito sul clima, l’autore Vince Ebert scrive, dati alla mano: «I Paesi economicamente più liberi hanno anche i punteggi più alti nell’indice di sostenibilità ambientale. I Paesi economicamente meno liberi sono quelli che hanno ...