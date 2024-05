Direttiva Case Green | quando l’abitazione diventa confortevole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) La Direttaè alle rampe di partenza. Si tratta di una norma importante per l’edilizia, finalmente leverdino una realtà. Parecchie sono le imprese edili soddisfatte di questa nuova norma, al netto delle ipotesi potrà essere un’ulteriore interessante chance per il mondo dell’edilizia e quello collegato. Se nelle prime ore la preoccupazione era tanta, adesso la riqualificazione energetica degli edifici inizia ad essere vista come una opportunità. 9 Punti chiave di CasaNon si tratta solo di ristrutturazione ma di unache contiene all’interno parecchi punti importanti: strategia di decarbonizzazione al 2050, inclusiva di traiettoria con obiettivi intermedi al 2030 e 2035 per il consumo medio di energia primaria; nuovi requisiti minimi da ...