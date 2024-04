Direttiva green Ue - Mulé | non tiene conto della particolarità italiana

La direttiva sulla casa green approvata pochi giorni fa a Bruxelles è l’ennesima dimostrazione dell’invadenza dell’Unione europea nelle politiche dei singoli Stati e soprattutto di un attacco senza precedenti alla proprietà privata e alla libertà di disporre del proprio patrimonio come meglio si crede. Un unicum per un sistema politico che si dichiara democratico e liberale. Apparirà incredibile per molti, il capitalismo e lo sviluppo da esso ... (nicolaporro)

La Direttiva case green è stata approvata dal Parlamento Europeo ed entra in vigore, fra i malumori di Italia e Ungheria che hanno votato contro all’ultimo passaggio in Ecofin. La Direttiva Epbd (Energy performance of building directive) fissa degli obiettivi chiari, ma permette ai singoli stati membri di scegliere in autonomia la strada da percorrere. Ecco che quindi potrebbe tornare l’ipotesi dello sconto in fattura. Cosa prevede la Direttiva ... (quifinanza)

Sondaggi TP, 6 italiani su 10 contrari a direttiva case green Come ogni settimana vi presentiamo il Sondaggio riguardante le strette notizie di attualità interna ed estera. Come sempre, si includono anche le intenzioni di voto e il gradimento nel premier Giorgia Meloni. Partiamo dalla principale notizia di politica estera, che riguarda l’attacco con i droni da parte dell’Iran nei confronti dell’Israele, in risposta al raid – riuscito – ... (termometropolitico)

Le cifre, tra i 20.000 e i 50.000 euro, che stanno girando su quanto dovranno spendere i cittadini italiani per mettere a norma la propria casa secondo quanto stabilito dalla Direttiva Case green appena approvata dal Parlamento europeo che punta a un parco residenziale a zero emissioni entro il 2050, stanno mettendo particolarmente in agitazione le persone. Una preoccupazione, peraltro, molto diffusa visto che ben 5 milioni di edifici ... (iodonna)

Il 12 aprile un altro tassello del cosiddetto europeo “Pacchetto Fit for 55” è stato posizionato, e cioè l’approvazione in via definitiva, da parte dell’Ecofin, cioè il Consiglio dei ministri europei dell’Economia e delle Finanze, della cosiddetta Direttiva case green. La Direttiva sulla prestazione energetica degli immobili, chiamata Epbd-Energy Performance of Buildings Directive, nata da una proposta della Commissione europea del 2021 e poi ... (quifinanza)