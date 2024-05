LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Romania e Francia nel pieno della gar - cresce l’attesa per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del– La formazione del13.50 Caduta di Lorette Charpy alla trave: laora sta andando in difficoltà, 12.266. Buono il 13.600 di Barbosu al volteggio. 13.48 Discreto 13.400 per Cosman alla tavola. 13.47 Devillard commette degli sbilanciamenti: 12.833 (5.4). Il semplice avvitamento di Ghigoarta non le permette di andare oltre 13.000. 13.45 Ci siamo: a breve toccherà asui loro terzi attrezzi di giornata: transalpine alla trave, rumene al volteggio. 13.35 Come sempre attendiamo la prima parte di rotazione con Slovenia, Slovacchia, Lettonia e Bulgaria prima di goderci le big di questo gruppo. 13.32 Maneca-Voinea ha girato a metà gara ...