LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | ripartono le qualifich - cresce l’attesa per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del– La formazione del15.45 Prima rotazione tutta ampiamente al di sotto dei 13 punti, non ci sono particolari esercizi da segnalare. 15.32 Si riparte con Israele e Svezia al volteggio, Austria e Turchia alla trave, Repubblica Ceca e Croazia al corpo libero, gruppo misto alle parallele. 15.31 Sarà una suddiviisone di transizione, visto che non ci sono big in questo gruppo.è tutta per Italia, Gran Bretagna e Olanda nella quarta. 15.30 Bentornati per la terza suddivisione. 14.45 Ci risentiamo dunque alle ore 15.30 per seguire la terza suddivisione e scaldarci in vista della gara del. 14.44 Nella suddivisione deci saranno anche ...