LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | si parte al volteggi - cresce l’attesa per le azzurre!

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:40 Tornando alla gara Marlene Gottgardt si è inserita i terza posizione con 13.166. 16:38 Nel frattempo Enrico Casella ed Asia D’Amato ai microfoni della Rai hanno sottolineato come l’entità dell’infortunio dell’azzurra verrà svelata nelle prossime 48h, probabilmente una volta rientrati a Brescia. 16:36 Marlene Gotthardt inizia la sua prova con un 13.400 non eclatante. 16:35 Tsukahara con un avvitamento premiato con 13.533. Con una media di 13.799 la bulgara vola al comando. 16:33 Yurchenko con doppio avvitamento per Valentina Georgieva: 14.066 (D:5.0, E:9.066). 16:32 Ribaltata salto carpio con mezzo giro sul secondo salto (12.800). Media di 13.033 e si profila un’ultima posizione per lei. 16:30 Yurchenko con un avvitamento per Sara Peter (13.266). 16:29 Tsukahara con un salto teso avvitato sul secondo salto ...