Catania - evade più volte dai domiciliari | finisce in carcere pregiudicato 29enne

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Gli agenti della Squadra Volante della Questura dihanno tratto in arresto per evasione un 39enne, notocatanese, in quanto sottoposto alla misura degli arresti. I poliziotti transitando per viale Kennedy hanno incrociato un’auto, con il solo conducente a bordo, che, alla vista della Volante, nei pressi della piscina Comunale, ha effettuato una manovra repentina che ha fatto insospettire gli operatori. Gli agenti hanno raggiunto la macchina e sottoposto il conducente a controllo. L’uomo ha fornito agli operatori false generalità così come rilevato da ulteriori accertamenti. È emerso, infatti, come l’uomo fosse sottoposto alla misura degli arresti. Pertanto, dopo averlo tratto in arresto e ad aver informato il Pubblico Ministero di turno, ...

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Nel corso della notte, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico sono stati inviati in via Testulla dove hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla ...

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Il personale delle Scorte della Questura di Catania , a seguito di un inseguimento, ha bloccato in via Gabriele D’Annunzio un’ auto vettura con a bordo 4 giovani con il conducente che stava guidando in maniera ...

Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania , transitando per piazzale Rocco Chinnici hanno notato un individuo aggirarsi tra le auto in sosta con fare ...

Evade dai domiciliari e passeggia in viale Rapisardi, arrestato un 41enne - Evade dai domiciliari e passeggia in viale Rapisardi, arrestato un 41enne - catania – Un pregiudicato di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri perché è evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato scoperto mentre passeggiava in viale Mario Rapisardi alle sei del ...

Spara dopo essere stato offeso in pubblico, agguato “d’onore” nel Catanese, arrestato un 76enne - Spara dopo essere stato offeso in pubblico, agguato “d’onore” nel Catanese, arrestato un 76enne - Nel giro di poche ore i carabinieri hanno fatto luce sul ferimento avvenuto ieri, 4 maggio, in pieno pomeriggio nel centro di Misterbianco ...

Misterbianco, lo ha seguito a piedi per poi sparare all’improvviso: arrestato - Misterbianco, lo ha seguito a piedi per poi sparare all’improvviso: arrestato - Nel giro di poche ore i carabinieri della Compagnia di catania Fontanarossa hanno fatto luce sul tentato omicidio di ieri pomeriggio, nel centro di Misterbianco, nel Catanese. Arrestato in flagranza u ...