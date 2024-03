Catania | arrestato pregiudicato dalla polizia per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Nel corso della notte, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico sono stati inviati in via Testulla dove hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessaG.I.P. presso il Tribunale di, a carico di uncatanese 50enne, per reati commessi in materia di stupefacenti. Nello scorso mese di febbraio, i poliziotti della Squadra Volante lo avevano sorpreso in via Scaldara dove, all’interno di un appartamento munito anche del sistema di videosorveglianza, aveva allestito una vera e propria rivendita di marijuana e di cocaina. In quell’occasione l’uomo, all’arrivo della, si liberò dellagettandola all’interno del WC. Gli agenti, però, riuscirono comunque a sequestrare un bilancino ...