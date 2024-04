Catania - inseguito dalle volant - aveva in auto una pistola | arrestato 21enne pregiudicato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Il personale delle Scorte della Questura di, a seguito di un inseguimento, ha bloccato in via Gabriele D’Annunzio un’vettura con a bordo 4 giovani con il conducente che stava guidando in maniera spericolata ad alta velocità e sul punto di investire il personale di polizia. Una volta fermati e fatti scendere dall’, il conducente – identificato qualecatanese,– si è mostrato nervoso e insofferente al controllo. Poco dopo ha consegnato spontaneamente una bustina in cellophane trasparente contenente della sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marijuana. È stato anche sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo in quanto è stato trovato in possesso di unacal. 7,65 mod. 40 con ...