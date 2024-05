Calcio Uisp a 11 | finale scudetto tra Valeriano Favaro Alinò e Amatori Per Lucio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) La Spezia, 6 maggio 2024 – SaràPerladel campionato calcistico a 11 dellaprovinciale. I campioni in carica sponsorizzati dalla Locanda, affronteranno quindi sabato 11 maggio, alle 18 allo stadio di Falconara, una delle rivelazioni della regular season della kermesse della Lega della Spezia e della Valdimagra, che ha superato il Comano per 3-2. Dopo lo 0-0 dell'andata a Fossone, in occasione della semidi ritorno per decidere la seconda finalista, c'è il pubblico delle grandi occasioni. Anche il Comano è stata una vera sorpresa stagionale. Al team sarebbe servita la vittoria e infatti, parte subito forte: al 30 è già in vantaggio con una rete ...