Borsa | l' Europa resta tonica dopo Wall Street - Milano +0,8%

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le Borse europeeno ben intonatel'avvio positivo di, i cui indici principali guadagnano attorno al mezzo punto percentuale.sale dello 0,8%, Francoforte dello 0,7%, Londra e Parigi dello 0,5% con i mercati che tornano a sperare in una maggior sollecitudine della Fed nel taglio dei tassi, in attesa che questa sera parlino i membri della banca centrale americana, Barkin e Williams, e del sondaggio della Fed sul credito, che potrebbe evidenziare un irrigidimento delle condizioni dei prestiti. Positivi anche i bond, con i rendimenti in lieve calo: il Btp torna sotto il 3,8%, al 3,79%, mentre lo spread con il Bund sale di un punto base, a quota 132. Aè in corso il collocamento del Btp Valore, i cui ordini sono diretti verso i 3,4 miliardi di euro. Sul ...