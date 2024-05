Wall Street contrastata - Amazon sale dopo i conti Petrolio in rosso

Borse europee chiuse per il Primo maggio. Aumento a sorpresa delle scorte di greggio Usa. Bbva offre 11,5 miliardi di Sabadell. Euro/dollaro poco mosso, debole lo yen Leggi su (ilsole24ore)

Borse europee chiuse per il Primo maggio. Petrolio in calo per la terza seduta di fila. Euro/dollaro poco mosso, debole lo yen

Leggi su (ilsole24ore)