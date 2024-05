Arrampicata sportiva - Matteo Zurloni illumina la spedizione italiana a Salt Lake City

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non erano tanti gli italiani presenti nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di(Stati Uniti). L’Italia si presentava senza atlete al femminile, nel boulder maschile con Pietro Biagini e Nicolò Sartirana e nella velocità con Luca Robbiati e soprattutto. I messaggi lanciati danella specialità speed, nella quale è campione del mondo, sono stati ancora molto positivi. Al termine delle due manche di qualifica, il 22enne di Segrate si è piazzato in quarta posizione, ottenendo il pass per la fase ad eliminazione a diretta. Un tabellone a eliminazione diretta che è stato entusiasmante per l’azzurro: supera negli ottavi l’ucraino Pavlenko, col tempo di 5”32, e nei quarti il giapponese Kazuki Tanii, col ...

Non arrivano notizie positive da Salt Lake City , Stati Uniti, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di Arrampicata sportiva . Nella giornata inaugurale, gli azzurri Pietro Biagini e Nicolò Sartirana non sono riusciti a qualificarsi per ...

FRANCESCA MATUELLA FA RISUONARE L’INNO DI MAMELI IN COPPA EUROPA BOULDER GIOVANILE - FRANCESCA MATUELLA FA RISUONARE L’INNO DI MAMELI IN COPPA EUROPA BOULDER GIOVANILE - (MI-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2024. Un weekend sportivo denso di appuntamenti e fonte di conferme, stimoli e soddisfazioni per la Federazione arrampicata sportiva Italiana. Mentre a Salt Lake ...

FASI - Arrampicata sportiva: speedy Zurloni regala ottimi tempi in Coppa del Mondo a Salt Lake City - FASI - arrampicata sportiva: speedy Zurloni regala ottimi tempi in Coppa del Mondo a Salt Lake City - Nella seconda tappa di Coppa del Mondo Speed a Salt Lake City il nostro Campione del Mondo Matteo Zurloni conferma il suo ottimo stato di forma e manca il podio solo per un errore nell’ultima run. Nel ...

Oro per Francesce Matuella in Coppa Europa Boulder giovanile - Oro per Francesce Matuella in Coppa Europa Boulder giovanile - Un weekend sportivo denso di appuntamenti e fonte di conferme, stimoli e soddisfazioni per la Federazione arrampicata sportiva Italiana. Mentre a Salt Lake City si disputava la seconda prova di Coppa ...