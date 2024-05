1 Maggio 2024 – Georgia - approvata in seconda lettura legge contro agenti esteri

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Parlamento dellaha fatto un nuovo passo verso l’approvazione della contestatadetta ‘russa’ che, secondo i critici, soffoca la libertà dei media e mette in pericolo l’ingresso del Paese nell’Unione europea: 83 dei 150 parlamentari hanno approvato il disegno diined è necessario un terzo e ultimo voto in Parlamento prima che il testo possa essere firmato e diventi. Sono stati arrestati alcuni manifestanti filo europei, un cinquantina, che hanno attaccato le forze di poliziane. Sono più di quattrocento le persone arrestate martedi’ nei campus universitari americani, dove continuano le protestela guerra a Gaza. Il bilancio è stato fatto dalla Cnn. Il segretario di Stato ...

Il primo ministro della Georgia Irakli Kobakhidze ha respinto le critiche avanzate da USA e Unione Europea nei confronti della legge sugli “agenti stranieri” . Il progetto di legge , che è stato approvato già in seconda lettura dal parlamento ...

Proseguono in Georgia le proteste contro la cosiddetta "legge russa" , vale a dire il tentativo del governo di approvare la norma sugli "agenti stranieri" che allontanerebbe il Paese dal percorso verso l'ingresso nell'Unione europea (come vuole la ...

La resa dei conti a Tbilisi - La resa dei conti a Tbilisi - Non si sono placate in georgia nemmeno nei giorni pasquali le manifestazioni degli oppositori dopo l’approvazione in seconda lettura della legge sulle “influenze straniere”. La legge dovrebbe essere ...

La Berliner Philarmoniker ha portato l’annuale Europakonzert in Georgia - La Berliner Philarmoniker ha portato l’annuale Europakonzert in georgia - Un crocevia geografico e politico La georgia si trova al crocevia tra Europa e Asia ... Sebbene la sovrapposizione dell’Europakonzert e del dibattito sulla proposta di legge sia solo una coincidenza, ...

Georgia, gli eurodeputati chiedono la sospensione dello status di candidato del paese all’Unione europea - georgia, gli eurodeputati chiedono la sospensione dello status di candidato del paese all’Unione europea - Un gruppo di europarlamentari ha inviato una lettera alla Commissione europea e all’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri, Josep Borrell, chiedendo la sospensione dello status di candidato ...