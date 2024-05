1 Maggio 2024 – Georgia - approvata in seconda lettura legge contro agenti esteri

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Parlamento dellaha fatto un nuovo passo verso l’approvazione della contestatadetta ‘russa’ che, secondo i critici, soffoca la libertà dei media e mette in pericolo l’ingresso del Paese nell’Unione europea: 83 dei 150 parlamentari hanno approvato il disegno diined è necessario un terzo e ultimo voto in Parlamento prima che il testo possa essere firmato e diventi. Sono stati arrestati alcuni manifestanti filo europei, un cinquantina, che hanno attaccato le forze di poliziane. Sono più di quattrocento le persone arrestate martedi’ nei campus universitari americani, dove continuano le protestela guerra a Gaza. Il bilancio è stato fatto dalla Cnn. Il segretario di Stato ...

È da quasi un mese che va avanti la mobilitazione di cittadini e forze politiche dell’opposizione, in Georgia . Dalle piazze, la protesta è arrivata anche nel teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tbilisi, la capitale. In un video diventato ...

Proseguono in Georgia le proteste contro la cosiddetta "legge russa" , vale a dire il tentativo del governo di approvare la norma sugli "agenti stranieri" che allontanerebbe il Paese dal percorso verso l'ingresso nell'Unione europea (come vuole la ...

