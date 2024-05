Georgia | primo ministro respinge le critiche sulla legge sugli agenti stranieri

(Di sabato 4 maggio 2024) IldellaIrakli Kobakhidze ha respinto leavanzate da USA e Unione Europea nei confronti della”. Il progetto di, che è stato approvato già in seconda lettura dal parlamentono, richiederebbe alle organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero di registrarsi come

L’iter per l’approvazione della proposta di legge sugli «agenti stranieri» in Georgia sta giungendo al termine. Il Parlamento ha approvato oggi in seconda lettura la controversa normativa ribattezzata “ legge russa” poiché considerata da più parti molto simile a quella in vigore a Mosca. Manca, ... Continua a leggere>>

Sono tornati in migliaia in pizza degli Eroi a Tblisi in Georgia per manifestare contro la cosiddetta «legge russa» . Le proteste continuano, dopo che ieri 1 maggio il Parlamento Georgia no ha approvato in seconda lettura il contestato disegno di legge sulle interferenze straniere. Una norma di ... Continua a leggere>>

È da quasi un mese che va avanti la mobilitazione di cittadini e forze politiche dell’opposizione, in Georgia . Dalle piazze, la protesta è arrivata anche nel teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tbilisi, la capitale. In un video diventato virale sui social, si vedono gli spettatori ... Continua a leggere>>

L'incubo della georgia, stretta tra Russia ed Europa - Per capire perché i georgiani scendono in piazza indefessi con la bandiera europea, leggete il discorso di Bidzina Ivanishvili, architetto del partito al governo, contro l’occidente e gli "stranieri" ... Continua a leggere>>

Le proteste in georgia e il sogno europeo. Una nuova Maidan «È presto per dirlo» - Ma la preoccupazione che queste proteste sfocino in una rivoluzione colorata esiste» Non si fermano le proteste in georgia. Da giorni migliaia di persone stanno scendendo in piazza per manifestare ... Continua a leggere>>

georgia, non si placa la rivolta contro la legge sugli agenti stranieri: migliaia in piazza - In georgia sono continuate anche nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio, le proteste contro la cosiddetta legge “sugli agenti stranieri”, che da settimane scuotono il Paese. La legge è stata approva ... Continua a leggere>>