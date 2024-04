WWE | Wrestlemania colleziona altri record | è l’evento d’intrattenimento più visto della storia su Peacock!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Come tutti ben sapete, i premium live event WWE vanno in onda, su territorio USA, sulla piattaforma streamingche, conXL, ha fatto letteralmente il botto. Lo Showcase of Immortals è infatti statopiùpiattaforma in tutta la sua, con la due giorni di Philadelphia che si è classificata al secondo posto dei weekend con il più alto numero di spettatori dell’anno, superato solamente dalla NFL ad inizio anno. Un altro dato incredibile dunque, così come l’1.3 miliardi di minuti passati dai fan USA a guardaredurante il weekend, un numero enorme e difficilmente replicabile nell’immediato futuro. Il tutto si aggiunge ai dati d’incasso impressionanti di cui vi abbiamo reso ...