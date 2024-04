WRESTLEMANIA | Cody Rhodes batte Roman Reigns e finisce la sua storia! Bloodline annullata dalle leggende

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ci siamo, è questo il momento che tutti aspettavamo, siamo arrivati al Main Event della Night 2 di40. Siamo alla resa dei conti, al secondo atto, fra, questo match persignifica consacrarsi ancor di più per ergersi finalmente al di sopra di ognuno senza se e senza ma, ma allo stesso tempo per, che non deve solo finire la, ma deve dimostrare di essere in grado di fare l’impossibile, di mantenere la parola, ma soprattutto di onorare suo padre Dusty, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i fallimenti, nonostante la cocente delusione di ieri causata da The Rock e dallo stesso, delusione che ha reso questo match un ...

