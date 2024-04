Wrestlemania XL da capogiro | è l’evento con più incasso della storia WWE e non solo I numeri

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) SeXL è stata la migliorelo lasciamo decidere ad ogni individuo che ha fruito delle due notti di Philadelphia ma una cosa è certa: lo è secondo i dati che arrivano e che lasciano di stucco anche per un’azienda come la WWE. Le due notti del Lincoln Financial Field sono statepiù remunerativopromotion di Triple H, ma non, visto che ha battuto praticamente ogni record esistente. Ma andiamo con ordine. Il precedente record per l’al botteghino, appartenente a39, è stato disintegrato dall’edizione di quest’anno con un +78% rispetto ad un anno fa. L’incremento è arrivato anche a livello di spettatori presenti allo stadio, con un +41 ...