WWE | Entro quindici giorni verrà annunciata la sede di Wrestlemania 41 - Las Vegas in pole position

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ arrivato, ufficialmente, il sorpasso di Lasnei confronti di Minneapolis, che ha (quasi) perso la “battaglia” per assicurarsi41. La Sin City avrebbe sorpassato la città del Minnesota a causa della grande popolarità e dei successi recenti, sia delKickoff che del SuperBowl. Il cambiamento di, che ha spostato in avanti di gran lunga l’annuncio della WWE (in arrivodue settimane) potrebbe consentire una data più classica per lo Showcase of Immortals, dopo l’indiscrezione di uno slittamento verso maggio scongiurato dalla scelta di Lascomeprincipale della settimana più importante dell’anno nel mondo del wrestling.

La WWE allontana sempre di più wrestlemania 41 dal Minnesota - Las vegas sembra essere ormai la prossima tappa ufficiale per lo show degli show, dopo i successi avuti dalla WWE e dalla NFL nella cittadina del Nevada ... Continua a leggere>>

The Latest On The WWE wrestlemania 41 Location - For months now, Minneapolis, Minnesota has been the front-runner, but there has been a strong internal push to have the show take place in Las vegas, Nevada instead. Continua a leggere>>

Uncertainty Grips wrestlemania 41: WWE Eyes Las vegas for wrestlemania 41, Ditching Minneapolis - WWE. Hulk Hogan reveals mysterious message he received from Roddy Piper two days after his death Speculation surrounding the grand stage of wrestlemania 41 has reached a fever pitch, leaving fans and ... Continua a leggere>>