Ultime Notizie Serie A | Milan Genoa - le parole dei due tecnici e la protesta dei tifosi

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

La nota della Vuelle dopo la retrocessione: «Siamo maturi e forti, non è un dramma. Faremo di tutto per tornare dove la città merita» - Domenica 5 maggio, il giorno della retrocessione, addio serie A. Non piange solo la Pesaro della palla a spicchi, non piange solo la Pesaro dello sport, piange tutta la città e - sin ... Continua a leggere>>

G+: tutte le notizie - Il Bayern sta pensando all'attaccante nel doppio ruolo, che nella storia del calcio è stato spesso una soluzione sin dagli inizi del secolo scorso con tanti campioni coinvolti ... Continua a leggere>>

Napoli, 5 assenti a Udine: fuori ancora Zielinski e anche altri due big - Il Napoli a Udine senza cinque giocatori. L'allenatore degli azzurri, Francesco Calzona, ha diramato l'elenco dei convocati per in vista della trasferta contro l'Udinese, posticipo della ... Continua a leggere>>