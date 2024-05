Verona-Fiorentina 2-1 - gli scaligeri mettono un altro mattone verso la salvezza

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - L'Hellassi allontana sempre più dalla zona retrocessione. Glidi Baroni hanno conquistato un successo preziosissimo contro la, sconfitta per 2-1 in questo 35^ turno di Serie A. Il calcio di rigore di Lazovic e il gol di Noslin, intervallati dal momentaneo pareggio di Castrovilli, regalano tre punti ai veneti, che salgono momentaneamente a +4 dal terzultimo posto. I viola di Italiano, invece, perdono terreno nei confronti del settimo posto, attualmente occupato dalla Lazio. Le formazioni titolari Marco Baroni schiera il suo Hellascon il 4-3-3 di partenza. Montipò difende i pali, aiutato da Centonze, Magnani, Coppola e Vinagre che formano la linea difensiva. Duda, Serdar e Folorunsho lavorano a centrocampo, mentre Noslin e Lazovic agiscono ...

