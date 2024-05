Guerra in Ucraina - attacco russo su Kharkiv | colpiti edifici residenziali Il Cremlino replica a Macron | Parole pericolose

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024), nel territorio occupato dai russi e poi liberato dalle truppe di Kiev dell’orientale, è stato nuovamente bersaglio di attacchi venerdì 3 maggio nel primo pomeriggio. Su Telegram il sindaco Igor Terekhov annunciava delle forti esplosioni avvertite in città e invitava la popolazione a mettersi al riparo. L’, condotto dall’alto, ha colpito diversi, e almeno un condominio è stato distrutto. Secondo le prime informazioni, vi è almeno una vittima accertata mentre le squadre dei soccorsi sono impegnati in una operazione di ricerca per individuare eventuali persone sotto le macerie. Nei bombardamenti è stato coinvolto anche un mezzo di superficie del trasporto pubblico mentre era in servizio. Sulla regione piovono spesso le bombe di Mosca, solo 24 ore prima un uomo ...