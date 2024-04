Basket - l’Italia sfiderà la Spagna nell’amichevole prima del Preolimpico Trasferta rovente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024)affronterà lanell’ultima amichevoledeldi San Juan. La nostra Nazionale dimaschile incrocerà gli iberici martedì 25 giugno al WiZink Center di Madrid, palazzetto da ben 18.000 posti. Dopo l’impegno del 23 giugno contro la Georgia a Trento, gli azzurri si trasferiranno nella capitale spagnola per quest’ultimo test e il giorno successivo si trasferiranno a Miami. In Florida sosterranno un paio di allenamentidi andare a Porto Rico e disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 (esordio il 2 luglio contro il Bahrain). I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sfideranno la compagine di coach Sergio Scariolo, anch’essa ancora alla ricerca del pass per i Giochi. Sarà il 68mo scontro diretto tra le due squadre, gli ultimi ...