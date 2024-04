Basket B interregionale Matelica chiude prima ed è testa di serie ai play off | 62-76 in casa della Virtus Roma

(Di lunedì 22 aprile 2024)off contro la Fmc Ferentino dell’ex biancorosso Polselli allenata da Lulli ex giocatore allenato a sua volta da coach Trullo, 22 aprile 2024 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Avince la squadra di coah Trullo per 62-76 e conquista ladial primo posto neioff che scattano fra due settimane contro la Fmc Ferentino dell’ex biancorosso Samuele Polselli. Così coach Trullo a fine partita: «Abbiamo concesso 10 rimbalzi d’attacco nei primi due quarti, una volta risolto quel problema loro hanno fatto molta più fatica e nel terzo e quarto quarto abbiamo legittimato questa vittoria. Hanno provato a cambiare difesa, ma abbiamo attaccato benissimo la loro zona costruendo 3-4 ottimi tiri, ma abbiamo fatto lo stesso contro i loro cambi difensivi sulla ...

vietato fare calcoli . è questo il diktat di coach Luca Valentino. Dopo il ko in volata di Saronno, il tecnico dell’Use Computer Gross si gode il secondo posto matematico della sua squadra senza ...

Domenica 21 aprile alle 18 a Valmontone col Palestrina bisogna vincere e sperare in risultati favorevoli per migliorare il quarto posto Senigallia , 19 Aprile 2024 – Ultima giornata della seconda ...

La Goldengas espugna il campo del Palestrina 89-94 ma non migliora la posizione: chiude quarta e nei quarti dei play-off si trova di fronte il Loreto Pesaro Senigallia , 21 Aprile 2024 – Sul campo di ...

Si chiude con una vittoria interna la straordinaria stagione della La Patrie Etrusca San Miniato che supera il Sette Laghi Gazzada di Varese col punteggio di 83-80. Un successo casalingo per ...

Basket Femminile. Il Capra Team Ravenna vince gara 1 di finale e sogna la Serie B - Continua la grande stagione del Capra Team Basket Ravenna, che sta portando all’onore delle cronache sportive cittadine il Basket femminile. Di fronte a una bella cornice di pubblico, che ha riempito ...ravenna24ore

Roseto Basket 20.20 – San Nilo Grottaferrata 73-60: il racconto - ROSETO DEGLI ABRUZZI – C’è il lieto fine nella prima stagione in Serie B interregionale per il Roseto Basket 20.20, che supera Grottaferrata in una gara da dentro o fuori e si prende una meritata ...abruzzonews.eu

B interregionale, l'Esperia si congeda con una sconfitta indolore a Pesaro - Una sconfitta indolore per chiudere un cammino comunque positivo. A Pesaro, nell'ultimo turno della Serie B interregionale, l'Esperia si arrende al Baseart Pisaurum per 68-61 e chiude il suo cammino ...unionesarda