Tragedia sulle Alpi | donna perde la vita precipitando dall’impianto della Fly Emotion a Bema

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) Una tragica fatalità ha colpito leOrobie in Valtellina, precisamente a, dove unadi 41 anni ha perso ladopo essere precipitata nell’area dell’impianto sportivo dell’aerofuneFly. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. L’impianto in questione, noto per offrire ai turisti l’esperienza di attraversare le montagne sospesi nel vuoto, collega l’abitato diall’altro versantemontagna, garantendo norme di sicurezza elevate. Nonostante le precauzioni, l’episodio ha suscitato preoccupazione e interrogativi sulla dinamica degli eventi. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate poco dopo mezzogiorno, vedendo l’intervento dei tecnici del Soccorsono, dei ...