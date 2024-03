Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 3 marzo 2024) E’ dal 1993, quando uscì Mai, il suo romanzo d’esordio, che Geetanjali Shree esplora instancabilmente cosa significa essere unanella società. Lo fa anche con Ret sam?dhi –la– vincitore dell’International Booker Prize 2022, prestigioso riconoscimento per la prima volta attribuito a un romanzo scritto in hindi – che ripercorre il viaggio di trasformazione dell’ottantenne Ma, caduta in depressione dopo la morte del marito e della sua decisione di tornare nel luogo in cui era nata, oggi in Pakistan, affrontando il trauma irrisolto della Partizione e delle rivolte che ne erano seguite. La determinazione della madre a sfidare le convenzioni costringerà la figlia a rivedere molte delle proprie convinzioni su di sé, sul rapporto tra le generazioni, sul femminismo. ...