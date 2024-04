Donna precipita in un dirupo | salvata da vigili del fuoco | 118 e soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Cantiano (Pesaro), 1 aprile 2024 - Dopo l'escursionista caduta al Conero e morta per fare una foto un'altro caso, sempre nelle Marche, e fortunatamente meno grave: unache stava passeggiando insieme ad altre due persone in un sentiero è scivolata in uned è rimasta ferita. È successo oggi poco prima di mezzogiorno a Cantiano, località Cà Tecchie: per recuperare l'escursionista si è reso necessario l'intervento deidel, del 118 e del. Il burrone in cui è scivolata laè adiacente al sentiero nel Bosco delle Tecchie. L'escursionista ha riportato un trauma a un arto inferiore. Sul posto, avvertita dagli altri escursionisti, si è recata la squadra deideldi Urbino con un quad e, ...