F1 e la festa della donna | un membro di Alpine critica Horner

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 8 marzo 2024) Continuando ad esserci dei commenti molto accesi sul caso di Christian. Unadipendente del teamhato aspramente il team principal di Red Bull di F1, in occasione. Una cosa davvero inaccettabile Una dipendente del team di, Amanda Philips, ha commentato il caso di Christian. Questo scandalo sta andando avanti da diverse settimane e ci sono stati dei continui aggiornamenti. L’ultimo aggiornamento che abbiamo è riguardo il licenziamentoragazza del team Red Bull, che aveva lanciato la denuncia per molestie sessuali. In merito a questo accaduto, Amanda Philips si è sfogata sui social in merito al caso di, ...