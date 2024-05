Roma - truffati dal pedone vittima di incidente | decine le segnalazioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tra le aree dove si registrano più malcapitati, il quartiere Don Bosco., truffa della carta vetrata nel parcheggio, attenzione al trucco usato: “Mi ha seguito chiedendomi i soldi” – corrieredellacittà.com Si accosta alle macchine, finge di essere stato colpito e si accascia a terra. Chi è che, preso alla sprovvista, non si fermerebbe per accertarsi di non aver investito un? Peccato che a raggiare i conducentini sia nelle ultime ore un soggetto tutt’altro che “”: lo dimostrano leraccolte anche dalla pagina Welcome to favelas. Dopo la truffa dello specchietto e quella della carta vetrata, aarriva così anche la “truffa del”, che miete già malcapitati, presi in giro in cambio di una “risoluzione amichevole” tra l’autista, ...