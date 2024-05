Voto agli studenti fuorisede - è necessario presentare la domanda entro il 5 maggio Ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il prossimo 8 e 9 giugno l’Italia verrà chiamata alper le elezioni Europee e per la prima volta quasi 600 milaitaliani avranno la possibilità di votare nel Comune in cui studiano senza bisogno di tornare indi residenza. Ma la norma prevede condizioni e scadenze.le informazioni utili. Chi può votare nel comune di domicilio temporaneo – Innanzi, per votare in un comune diverso dadi residenza, uno studentedeve essere domiciliato per un periodo di almeno tre mesi in un Comune fuori dalla proprio regione. Chi soddisfa questo requisito ha tempo fino al 5peruna richiesta (con un apposito modulo sul sito del Viminale) al proprio comune di ...