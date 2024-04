Anticipo Tfs dipendenti pubblici - stop dell’Inps al trattamento di fine servizio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 aprile 2024) L’Inps ha di fatto posto un freno all’deldiper i. Gli statali non hanno più chance di presentazione di nuove domande. L’ultimo giorno utile è stato il 24 aprile 2024, in seguito al quale si è rinviato tutto a “nuova comunicazione”.Tfs bloccato Il motivo di tutto ciò è rintracciabile nel quasi esaurimento delle risorse. Situazione ben delineata dall’ente di previdenza, che in un documento ha chiarito come la presentazione di nuove domande sia attualmente inibita. Quando si parla di Tfs, si fa riferimento all’indennità per la chiusura del rapporto lavorativo, che va corrisposta ainel caso in cui l’assunzione sia avvenuta prima del 1° gennaio 2001. Per ...