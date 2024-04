Anticipo TFS TFR statali - Inps | stop alle domand - fondi esauriti

(Di venerdì 26 aprile 2024) In relazione alla prestazione di anticipazione dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR), rivolta agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’comunica che dal 25 aprile 2024 non si può più presentarea per accedere a questa misura "poiché, sulla base delle stime effettuate, l'elevato numero di istanze presentate sta esaurendo istanziati". L'articolo .

Lui è Günther VI e, secondo la classifica The Ultimate Pet Rich List di All About Cats , è l’animale più ricco al mondo . Lei è la lupacchiotta Cinderella, detta Cindy , di quasi un anno, e viveva sola in uno scantinato umido, fra vasi rotti e sacchetti dell’immondizia, quando è stata salvata ... Continua a leggere>>

Avvocati del parastato, le quote onorario non si computano nel trattamento di fine servizio - La "quota onorari", ha concluso la Corte, costituisce un'attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, ...

Covid, infezione record: è durata 613 giorni e il virus si è trasformato - Il paziente, un 72enne dei Paesi Bassi, era immunodepresso. I ricercatori: "Rischio di infezioni persistenti". Pregliasco: "Può mutare ...

