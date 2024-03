Stop su anticipo Tfs | parere negativo della Ragioneria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)alle proposte di legge bipartisan per anticipare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Sul provvedimento lagenerale dello Stato ha dato "parare contrario" all'ulteriore corso del provvedimento. La decisione, anticipata dal Messaggero, è stata resa nota ieri durante la sedutacommissione LavoroCamera. La relazione tecnica predisposta dall'Inps "è stata negativamente verificata dallagenerale dello Stato", ha spiegato il presidentecommissione Walter Rizzetto, secondo quanto riporta il resocontoseduta. "La disposizione, attraverso la riduzione dei termini per il pagamento del Tfs/Tfr da 12 a 3 mesi" e "la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento" - si ...