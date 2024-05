Sciopero 6 maggio 2024 - stop ai mezzi pubblici | gli orari garantiti nelle principali città

Scatta alle ore 21 di oggi, sabato 4 maggio , lo Sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia , Trenitalia Tper e Trenord . La protesta andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 5 maggio . Dunque, viaggi a rischio per i passeggeri. A renderlo noto è Trenitalia che, sul loro sito, ... Continua a leggere>>

Lunedì 6 maggio, i pendolari che si recano al lavoro con i mezzi pubblici e i turisti dovranno fare i conti con uno sciopero dei mezzi di 24 ore. Non c’è pace per i pendolari che si recano al lavoro con i mezzi pubblici e per i turisti che stanno già invadendo le nostre città. […] Continua a leggere>>