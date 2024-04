Sciopero oggi 26 aprile | disagi nelle grandi città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 262024, viaggiatori e pendolari in diverseitaliane dovranno prepararsi a possibilia causa di unonazionale dei trasporti. Il fermo, che interesserà molte linee di bus e metro, è previsto per quattro ore e coinvolgerà alcune delle principali reti urbane, incluse l’Atac a Roma, il gruppo Atm a Milano, e l’Anm a Napoli. Roma:Previsti tra le 8:30 e le 12:30 A Roma, l’agitazione sindacale, organizzata dalla Faisa Confail, paralizzerà l’intera rete Atac, influenzando anche i servizi forniti da Roma Tpl e da altri operatori. I servizi accessori come scale mobili, ascensori e montascalestazioni della metro non saranno garantiti, anche se i parcheggi di interscambio resteranno aperti. È importante notare che, nonostante lo ...