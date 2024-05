Tragico schianto tra quattro macchine | giù per la scarpata Vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 4 maggio 2024) Nel pomeriggio di oggi, una tragedia ha colpito la provincia di Varese, precisamente lungo la Strada Provinciale 61 che collega Luino a Cremenaga. Un incidente stradale dalle gravi conseguenze ha visto il coinvolgimento diauto, una delle quali è finita in una, provocando la morte di una persona e gravi ferite a altre tre. Il bilancio è pesante: un morto e tre feriti, di cui uno in condizioni disperate, trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Ilevento si è verificato intorno alle 15:00, quando una delle vetture, per cause ancora da accertare, è scivolata per tre metri lungo laadiacente alla diga di Creva. Sette persone sono state coinvolte in totale, con uno dei feriti che è ...