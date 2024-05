Contrasto alla pornografia e la pedopornografia | le operazioni condotte dalla Polizia Postale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 maggio 2024) Azionie la pedoda parte della: il bilancio del 2023 in Italia. Azione die la pedoda parte della– Ilcorrieredellacitta.comDomani sarà la Giornata nazionale contro lae la pedo, in una piaga che ancora è causa di grossi problemi per i minori che vivono in Italia e nell’Unione Europea. Un mondo di depravazione che viene costantemente monitorato d, anche per garantire la sicurezza dei bambini e gli adolescenti: in queste ore, i poliziotti hanno ...