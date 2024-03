Jannik Sinner trionfa a Miami | “Splendido condividere con chi mi inizia a conoscere Ora la terra rossa…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)ha vinto il Masters 1000 dindo sul cemento statunitense per la prima volta in carriera dopo aver perso due finali negli ultimi anni (contro il polacco Hubert Hurkacz e il russo Daniil Medvedev). Il tennista italiano ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in un atto conclusivo a senso unico e ha così alzato al cielo il trofeo sul cemento statunitense, coronando un fantastico trimestre in cui hato agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam.ha espresso tutta la propria soddisfazione subito dopo l’incontro: “Sono orgogliossimo del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi a questi campi. L’inizio è stato difficile, proseguendo il torneo mi sono sentito sempre ...