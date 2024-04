Jannik Sinner | la programmazione sulla terra rossa | ecco quali tornei giocherà dopo Miami

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ultime fatiche sul veloce nordamericano ultimate, ora è il momento di tornare in Europa per. Il nuovo numero due del ranking mondiale si godrà magari un paio di giorni di riposo al ritorno da, poi dritti sui campi inbattuta del Monte-Carlo Country Club, dove ritroverà una superficie calcata l’ultima volta l’ormai lontano 1 giugno del 2023. Ricordi non dei migliori, quelli che riconducono a una cocente sconfitta al secondo turno del Roland Garros per mano del tedesco Daniel Altmaier per 7-5 al quinto e decisivo set. Ormai il mantra del“diverso” rispetto a qualche mese fa è stato ripetuto più e più volte, anche perché veriteria come affermazione. Ma sarà senz’altro interessante vedere cometornerà protagonistasuperficie ...